Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного клуба "Валдай" назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны.

Путин подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны и не на основе её итогов, как было после Второй мировой.

"Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира — продукт как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", — добавил президент РФ.