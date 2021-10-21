Путин назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны
Он подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны.
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Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания международного клуба "Валдай" назвал нынешний мир продуктом неудачной попытки мироустройства после холодной войны.
Путин подчеркнул, что сегодня у человечества есть возможность создать "чрезвычайно благоприятный прецедент": установить стабильное мировое устройство без большой войны и не на основе её итогов, как было после Второй мировой.
"Попытка сделать это после окончания холодной войны на основании господства Запада успехом, как мы видим, не увенчалась. Нынешнее состояние мира — продукт как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки", — добавил президент РФ.
Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.
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