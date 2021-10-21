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Путин: Революция — это не выход из кризиса, а путь к его усугублению

По словам президента, ни один переворот не стоил того урона, который он нанёс.

21 октября, 15:26

Фото © LIFE

Путин: Революция — это не выход из кризиса, а путь к его усугублению. Видео © LIFE

Революция — это путь к усугублению кризиса, и ни один переворот в истории не стоил того урона, который он нанёс человечеству. Об этом президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Примеры нашей истории позволяют нам утверждать: революция — путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу", — сказал глава государства.

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Напомним, Валдайский форум проходит в Сочи 18–21 октября. В прошлом году президент принял участие в заседании дискуссионного клуба в режиме видеосвязи. Тогда участники обсудили множество тем, в том числе пандемию коронавируса, но больше всего вопросов было посвящено международной политике.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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