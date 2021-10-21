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Путин: Существующая модель капитализма исчерпала себя

Российский лидер принимает участие в пленарной сессии XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

21 октября, 15:17

Фото © Kremlin.ru

Социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай". По мнению российского лидера, всё это свидетельствует о кризисе существующей модели капитализма.

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя", — подчеркнул политик.

Ранее в ходе того же форума Путин назвал пандемию коронавируса разъединяющим фактором, хотя она, напротив, должна была сплотить людей по всему миру.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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