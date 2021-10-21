Путин: Существующая модель капитализма исчерпала себя

Президент России участвует в пленарном заседании XVIII ежегодной встречи международного дискуссионного клуба «Валдай».

Социально-экономические проблемы в разных странах обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба. Об этом президент Владимир Путин заявил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба "Валдай". По мнению российского лидера, всё это свидетельствует о кризисе существующей модели капитализма.

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя", — подчеркнул политик.