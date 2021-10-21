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Джигурда показал справку от психиатра перед боем с Отаром Кушанашвили

Эпатажный артист похвастался, что у него большой опыт общения с такими экспертами с советских времён.

21 октября, 15:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Российский актёр театра и кино Никита Джигурда обнародовал свежую справку от психиатра перед боем с телеведущим Отаром Кушанашвили. Как рассказал артист в беседе с РИА ФАН, врачам пришлось выдать ему сей квиток, чтобы он смог поучаствовать в съёмках шоу.

Фото из личного архива Никиты Джигурды. © РИА ФАН

Фото из личного архива Никиты Джигурды. © РИА ФАН

"Очень душевно всё прошло. У меня есть опыт общения с такими экспертами с советских времён. Лет десять назад я был в институте Сербского. Там работают интеллектуалы. Они разбираются и в культуре, и в психологии", — сообщил актёр.

Посещение психиатра было одним из обязательных условий для участия артиста в поединке с журналистом. В документе от 20 октября говорится, что Джигурда "не имеет противопоказаний для допуска к работе в должности актёр, режиссёр". Артист согласился на публикацию справки, "чтобы соблюсти договор и утереть нос тем, кто предлагает показать свою справку от психиатра". Артист также пообещал посетить нарколога, но уже непосредственно перед боем.

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Ранее Лайф писал, что Джигурда провёл поединок по правилам бокса, но в перчатках для ММА с депутатом Госдумы прошлого созыва Виталием Милоновым. Эпатажный артист победил, а парламентарий решил взять уроки бокса у Валуева перед матчем-реваншем. Экс-чемпион мира согласен потренировать коллегу и считает, что у того есть шанс "уделать" шоумена, однако для этого надо приложить усилия и постараться. Тем временем Джигурда намерен отработать свои навыки в октагоне с Отаром Кушанашвили.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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