Джигурда показал справку от психиатра перед боем с Отаром Кушанашвили

Российский актёр театра и кино Никита Джигурда обнародовал свежую справку от психиатра перед боем с телеведущим Отаром Кушанашвили. Как рассказал артист в беседе с РИА ФАН, врачам пришлось выдать ему сей квиток, чтобы он смог поучаствовать в съёмках шоу.

Фото из личного архива Никиты Джигурды. © РИА ФАН

"Очень душевно всё прошло. У меня есть опыт общения с такими экспертами с советских времён. Лет десять назад я был в институте Сербского. Там работают интеллектуалы. Они разбираются и в культуре, и в психологии", — сообщил актёр.

Посещение психиатра было одним из обязательных условий для участия артиста в поединке с журналистом. В документе от 20 октября говорится, что Джигурда "не имеет противопоказаний для допуска к работе в должности актёр, режиссёр". Артист согласился на публикацию справки, "чтобы соблюсти договор и утереть нос тем, кто предлагает показать свою справку от психиатра". Артист также пообещал посетить нарколога, но уже непосредственно перед боем.