Джигурда показал справку от психиатра перед боем с Отаром Кушанашвили
Эпатажный артист похвастался, что у него большой опыт общения с такими экспертами с советских времён.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Российский актёр театра и кино Никита Джигурда обнародовал свежую справку от психиатра перед боем с телеведущим Отаром Кушанашвили. Как рассказал артист в беседе с РИА ФАН, врачам пришлось выдать ему сей квиток, чтобы он смог поучаствовать в съёмках шоу.
Фото из личного архива Никиты Джигурды. © РИА ФАН
"Очень душевно всё прошло. У меня есть опыт общения с такими экспертами с советских времён. Лет десять назад я был в институте Сербского. Там работают интеллектуалы. Они разбираются и в культуре, и в психологии", — сообщил актёр.
Посещение психиатра было одним из обязательных условий для участия артиста в поединке с журналистом. В документе от 20 октября говорится, что Джигурда "не имеет противопоказаний для допуска к работе в должности актёр, режиссёр". Артист согласился на публикацию справки, "чтобы соблюсти договор и утереть нос тем, кто предлагает показать свою справку от психиатра". Артист также пообещал посетить нарколога, но уже непосредственно перед боем.
Ранее Лайф писал, что Джигурда провёл поединок по правилам бокса, но в перчатках для ММА с депутатом Госдумы прошлого созыва Виталием Милоновым. Эпатажный артист победил, а парламентарий решил взять уроки бокса у Валуева перед матчем-реваншем. Экс-чемпион мира согласен потренировать коллегу и считает, что у того есть шанс "уделать" шоумена, однако для этого надо приложить усилия и постараться. Тем временем Джигурда намерен отработать свои навыки в октагоне с Отаром Кушанашвили.
Комментариев: 0