Обвинённому в мошенничестве ректору Шанинки проводят экстренную операцию на сердце
По словам его адвоката Сергея Зуева, после этого, вероятно, переведут в реанимационную палату.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Врачи проводят экстренную операцию помещённому под домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом заявил его адвокат Сергей Севрук.
"Сейчас моему подзащитному Зуеву делают экстренную операцию на сердце в одной из больниц в Москве. До этого его доставили на скорой в реанимацию. После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату", — цитирует его слова ТАСС.
Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.
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