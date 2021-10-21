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Обвинённому в мошенничестве ректору Шанинки проводят экстренную операцию на сердце

По словам его адвоката Сергея Зуева, после этого, вероятно, переведут в реанимационную палату.

21 октября, 15:05
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Врачи проводят экстренную операцию помещённому под домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом заявил его адвокат Сергей Севрук.

"Сейчас моему подзащитному Зуеву делают экстренную операцию на сердце в одной из больниц в Москве. До этого его доставили на скорой в реанимацию. После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату", — цитирует его слова ТАСС.

Обвинённый в мошенничестве ректор Шанинки попал в больницу

Обвинённый в мошенничестве ректор Шанинки попал в больницу

Напомним, о задержании Зуева стало известно 12 октября. При этом проверку в Шанинке МВД начало проводить ещё 30 сентября. Мероприятия касались контрактов с ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", связанных с исследовательской деятельностью. Вину фигурант дела экс-заместителя главы Минпросвещения Марины Раковой не признаёт.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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