Обвинённому в мошенничестве ректору Шанинки проводят экстренную операцию на сердце

Врачи проводят экстренную операцию помещённому под домашний арест ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. Об этом заявил его адвокат Сергей Севрук.

"Сейчас моему подзащитному Зуеву делают экстренную операцию на сердце в одной из больниц в Москве. До этого его доставили на скорой в реанимацию. После операции, очевидно, его также переведут в реанимационную палату", — цитирует его слова ТАСС.