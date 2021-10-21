Депутаты от партии Порошенко спели в зале Рады о Бандере
Политики подхватили от подростков вирусный тренд в украинском "Тиктоке" с этой песней, но решили не мелочиться с локацией.
Украинские депутаты спели песню про Бандеру в зале Рады. Видео © Twitter / Volodymyr Viatrovych
Депутаты от партии бывшего украинского президента Порошенко "Европейская солидарность" спели в зале Рады песню про лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеру. Видео в Тwitter-аккаунте запостил парламентарий Владимир Вятрович, заявив, что "не только школьники знают, что батько наш — Бандера".
Политики подхватили вирусный тренд из украинского "Тиктока" у подростков. Он приобрёл за месяц массовый характер, и нервы некоторых учителей не выдерживают — учащиеся таким образом даже доводят их до увольнения.
Бандера был также одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — Украинской повстанческой армии (УПА)*. Её целью провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она сотрудничала с гитлеровцами. В 2017 году СМИ сообщили, что Центральным разведывательным управлением обнародован ряд документов, касающихся времён Второй мировой войны. В частности, в них говорится о том, что за пять недель существования "государства" Бандеры было убито пять тысяч украинцев, пятнадцать тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
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