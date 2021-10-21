Россияне начали скупать билеты в Москву на "антиковидные каникулы"
Увеличилось количество бронирований и в Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.
Фото © ТАСС / Дмитрий Коробейников
После объявления нерабочих дней, которые продлятся с конца октября по 7 ноября, спрос на перелёты по России на это время вырос в полтора раза. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".
Больше всего авиабилетов с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября было оформлено в Москву — их доля составила 22%. А вот в Санкт-Петербург на это время решили съездить в два раза меньше — всего 12,8% пассажиров.
Есть также ещё три популярных направления: Сочи, куда билеты купили 7,4%, Симферополь — 4,4% и Минеральные Воды — 4,1%. Но есть и те, кто решил отправиться за границу: больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.
Напомним, президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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