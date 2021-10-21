Россияне начали скупать билеты в Москву на "антиковидные каникулы"

После объявления нерабочих дней, которые продлятся с конца октября по 7 ноября, спрос на перелёты по России на это время вырос в полтора раза. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Больше всего авиабилетов с вылетом в период с 29 октября по 7 ноября было оформлено в Москву — их доля составила 22%. А вот в Санкт-Петербург на это время решили съездить в два раза меньше — всего 12,8% пассажиров.

Есть также ещё три популярных направления: Сочи, куда билеты купили 7,4%, Симферополь — 4,4% и Минеральные Воды — 4,1%. Но есть и те, кто решил отправиться за границу: больше всего бронирований приходится на Узбекистан, Армению, Турцию, Киргизию, Азербайджан, Молдову, Белоруссию, Кипр, Казахстан и Египет.