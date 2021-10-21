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Учёный предупредил о риске иммунологического паралича из-за частых прививок

Повторно делать вакцинацию рекомендуется минимум через полгода после последней инъекции.

21 октября, 13:52
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и даже вызвать иммунологический паралич. Об этом предупредил в беседе с ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

Он уточнил, что повторная вакцинация нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления и накопления "главных защитников" — цитотоксических лимфоцитов, — постоянно были готовы дать быстрый ответ инфекции. При слишком частой ревакцинации развивается вторичный иммунодефицит.

"Ревакцинация" через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> развивается иммунологический паралич", — объяснил учёный.

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Ранее Лайф писал о том, что иммунолог рассказал о реакции организма на ревакцинацию от коронавируса. Идти на повторную инъекцию стоит только при отсутствии тяжёлых хронических заболеваний.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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