Учёный предупредил о риске иммунологического паралича из-за частых прививок

Слишком частая ревакцинация может дать обратный эффект и даже вызвать иммунологический паралич. Об этом предупредил в беседе с ТАСС президент Российского научного общества иммунологов, научный руководитель Института иммунологии и физиологии УрО РАН академик Валерий Черешнев.

Он уточнил, что повторная вакцинация нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления и накопления "главных защитников" — цитотоксических лимфоцитов, — постоянно были готовы дать быстрый ответ инфекции. При слишком частой ревакцинации развивается вторичный иммунодефицит.

"Ревакцинация" через шесть месяцев — минимальный срок, не чаще. Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <…> — развивается иммунологический паралич", — объяснил учёный.