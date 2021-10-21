Врач-эпидемиолог обвинил пропаганду антипрививочников в жёстких ограничениях в Москве

Если бы темпы вакцинации были значительно выше, чем сейчас, введения жёстких ограничительных мер и вынужденных длинных каникул в России не потребовалось бы. Об этом в беседе с Лайфом заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шнуков.

"Если бы количество вакцинированных приблизилось к 90%, тогда, конечно, и заболеваемость сошла бы на нет, и эпидемия приблизилась бы к своему концу. Но, увы, слишком высока агитация антипрививочного движения и его представителей", — развёл руками эксперт.

Более сознательных граждан Шнуков призывает провести просветительскую работу со своими друзьями и близкими и объяснить, что во время длинных ноябрьских праздников с 28 октября по 7 ноября очень важно сидеть дома, иначе всё будет бессмысленно.