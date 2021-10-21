Врач-эпидемиолог обвинил пропаганду антипрививочников в жёстких ограничениях в Москве
По словам собеседника Лайфа, очень важно во время вынужденных нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября соблюдать домашний режим, иначе всё будет зря.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Если бы темпы вакцинации были значительно выше, чем сейчас, введения жёстких ограничительных мер и вынужденных длинных каникул в России не потребовалось бы. Об этом в беседе с Лайфом заявил врач-эпидемиолог Эдуард Шнуков.
"Если бы количество вакцинированных приблизилось к 90%, тогда, конечно, и заболеваемость сошла бы на нет, и эпидемия приблизилась бы к своему концу. Но, увы, слишком высока агитация антипрививочного движения и его представителей", — развёл руками эксперт.
Более сознательных граждан Шнуков призывает провести просветительскую работу со своими друзьями и близкими и объяснить, что во время длинных ноябрьских праздников с 28 октября по 7 ноября очень важно сидеть дома, иначе всё будет бессмысленно.
"Именно с помощью просвещения можно добиться понимания у людей всех тех мероприятий, которые вводятся государством, чтобы сдержать распространение и уменьшить заболевание. Эти выходные являются вынужденной мерой. И нужно понимать, что это не повод куда-то ехать отдыхать и собираться массово с друзьями", — добавил собеседник Лайфа.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве за сутки выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. А в целом по России третий день подряд фиксируют новый максимум смертей от ковида. За сутки в стране умерло 1036 человек — это новый печальный антирекорд с начала пандемии.
Из-за роста заболеваемости мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений. Подробнее о них читайте здесь.
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