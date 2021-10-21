РФС оштрафовал "Спартак" и "Динамо" за драку в московском дерби

Московские "Спартак" и "Динамо" оштрафованы на 50 тысяч рублей каждый за драку в матче 11-го тура чемпионата России. Об этом рассказал журналистам глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В конце первого тайма на поле произошла потасовка с участием футболистов, тренеров и технического персонала обеих команд. По итогам потасовки главный арбитр Сергей Карасёв показал жёлтые карточки динамовцам Арсену Захаряну и Вячеславу Грулёву, а также спартаковцам Георгию Джикии и Самюэлю Жиго. Встреча завершилась вничью — 2:2.

"Как вы знаете, по ходу матча "Спартака" и "Динамо" произошла массовая конфронтация с участием игроков. В рапорте написано, что конфронтация происходила с участием запасных и всего тренерского штаба. А без разрешения судьи, как вы знаете, выходить на поле нельзя. Поэтому за массовое появление на поле посторонних лиц каждый клуб оштрафован на 50 тысяч рублей", — заявил Григорьянц.

Кроме того, "Динамо" за использование болельщиками пиротехники оштрафовано на 20 тысяч рублей, за скандирование оскорбительных кричалок — ещё на 30 тысяч. Дополнительно бело-голубые заплатят 100 тысяч за шесть жёлтых карточек. "Спартак" за использование пиротехники оштрафовали на 20 тысяч рублей. Главный тренер красно-белых Руй Витория заплатит 30 тысяч за покидание пределов технической зоны.