Невосполнимая потеря: Почему травма Кучерова может стать катастрофой для сборной России на Олимпиаде Один из лучших хоккеистов мира рискует пропустить Игры в Пекине из-за травмы. Найти ему равноценную замену на правом краю нападения практически невозможно. 21 октября, 12:39 Фото © NHL

Из сборной России по хоккею на этой неделе поступало много важных новостей. Главный тренер команды Алексей Жамнов окончательно определился со своими помощниками. Ими стали Алексей Кудашов и Сергей Фёдоров, возглавляющие столичные "Динамо" и ЦСКА соответственно, а также Сергей Гончар и Евгений Набоков, имеющие опыт работы ассистентами наставника в НХЛ.

В течение суток генеральным менеджером сборной России был Илья Ковальчук, покинувший омский "Авангард" после победы с ним в Кубке Гагарина в прошлом сезоне. Уже на следующий день его переквалифицировали в менеджеры по работе с игроками НХЛ. Понятно, что все эти назначения очень важны, но гораздо больше на игре команды может сказаться травма Никиты Кучерова, полученная им в одном из матчей регулярного чемпионата за "Тампу-Бэй Лайтнинг".

Повреждение на ровном месте

В третьем периоде встречи с "Вашингтон Кэпиталз" Кучеров попытался провести силовой приём против нападающего соперников Гарнета Хэтавэя, но сделал это не слишком удачно. В результате 28-летний россиянин был вынужден досрочно завершить матч из-за сильной боли в области паха, в раздевалку он отправился в сопровождении врачей команды.

The Nikita Kucherov injury. It looked like a groin issue but we’ll see. Jon Cooper said to not hit the panic button. @TBLightning pic.twitter.com/Gy0DM2U7LB — Joe Smith (@JoeSmithTB) October 17, 2021

Тот матч "молнии" выиграли в овертайме со счётом 2:1. Капитан команды Стивен Стэмкос, ставший автором победной шайбы, после игры пообещал, что будет вместе с партнёрами молиться за скорейшее возвращение Кучерова на лёд. Впрочем, на следующий день россиянин не смог принять участие в плановой тренировке. Его место в первом звене рядом с Брэйденом Пойнтом и Ондржеем Палатом занял нестареющий Корри Перри.

Главный тренер "Тампы-Бэй" Джон Купер заявил, что перевод Перри в первое звено является вынужденным экспериментом. По его словам, вся команда ждёт возвращения Кучерова, но о конкретных сроках пока говорить рано.

— Я знаю, сколько усилий он приложил, чтобы вернуться после прошлогодней травмы. Он получил награду за это в виде победы в Кубке Стэнли, но он мечтал, наконец, провести полноценный регулярный чемпионат. Сочувствую Никите. Посмотрим, что скажут врачи, — отметил наставник.

Напомним, что в прошлом сезоне Кучеров пропустил весь регулярный чемпионат из-за операции на бедре. Вернувшись на лёд лишь к матчам на выбывание, он смог стремительно набрать форму и второй год подряд привёл "Тампу" к победе в Кубке Стэнли. Записав на свой счёт 32 очка (8 заброшенных шайб + 24 результативные передачи) в 23 матчах, россиянин вновь стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом плей-офф.

Восстановление займёт много времени

Накануне после углублённого осмотра врачей "Тампа" поместила Кучерова в список игроков, травмированных на долгий срок. По информации СМИ, период восстановления хоккеиста может составить до двух с половиной месяцев. Не исключено, что ему вновь потребуется операция.

Бесспорно, Кучеров сейчас входит в разряд мировой хоккейной элиты. В последнем для себя регулярном чемпионате НХЛ он набрал сумасшедшие 128 очков, установив новый российский рекорд всех времён. Перед началом нынешнего сезона россиянин сразу в нескольких авторитетных рейтингах попал на четвёртое место в списке лучших игроков НХЛ. Его опередили лишь канадцы Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз" и Натан Маккиннон из "Колорадо Эвеланш", а также американец Остон Мэттьюс из "Торонто Мэйпл Лифс".

Сам Кучеров пока никак не комментировал своё состояние здоровья. Зато его соотечественник и партнёр по "Тампе" Михаил Сергачёв говорит, что форвард не огорчается и не унывает. По его словам, Никита — самый психологически устойчивый хоккеист.

— Конечно, он расстраивается после неудачных игр, но не в подобных случаях невезения. Он может погрустить час, и потом все снова видят счастливого Куча. Сейчас он чувствует себя хорошо, вся команда старается его поддержать, и он сохраняет позитивный настрой, — заявил Сергачёв.

И всё же поводов для оптимизма пока маловато, ведь адекватной замены Кучерову сейчас просто не существует. Это ещё раз доказал первый же матч, который "Тампа" провела без своего лидера. В домашней игре против "Флориды Пантерс" команда была бита по всем статьям — 4:1. Эксперимент с переводом Перри в первое звено пока себя не очень оправдывает. У "Лайтнинг", конечно, много болельщиков в России, и им сейчас не позавидуешь, но после двух триумфальных сезонов падение результатов нельзя будет считать катастрофой.

Может не хватить времени набрать форму

Нас же гораздо больше волнует, как повлияет травма Кучерова на игру сборной России на Олимпиаде в Пекине. В начале октября он наряду с Александром Овечкиным и Андреем Василевским был включён в состав национальной команды. Полная заявка будет оглашена только в январе. Предполагалось, что форвард "Тампы" станет лидером нашей сборной, но теперь ситуация может измениться.

До начала Олимпиады, на которой сборная России стартует 9 февраля матчем против Швейцарии, остаётся всего три с половиной месяца. Судя по всему, Кучеров вернётся на лёд не раньше января. В любом случае ему понадобится какое-то время, чтобы набрать оптимальную форму. Для нашей команды отсутствие Никиты, равно как и его приезд в Пекин в состоянии, далёком от идеального, может стать если не катастрофой, то очень серьёзной проблемой. Скорее всего, уже сейчас штаб Жамнова начал думать о возможной замене для Кучерова в первом звене.

А ведь у тренеров и так масса сложностей с составом. Никто не отменял проблем с центральными нападающими. Сильнейший российский хоккеист на этой позиции — Евгений Малкин — также находится в долгосрочном списке травмированных. После перенесённой в июне операции на колене один из лидеров "Питтсбург Пингвинз" сможет играть не ранее середины декабря. Не стоит забывать, что другой наш звёздный центрфорвард — Евгений Кузнецов из "Вашингтона" — дисквалифицирован до 2023 года за употребление кокаина.

Победный настрой, несмотря на потери

Что касается возможной замены для Кучерова на правом краю первого звена сборной России, то одним из очевидных вариантов может стать нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко. С 2018 года он перенёс три тяжелейшие операции на плече, но сейчас вышел на проектную мощность. Накануне он принёс своей команде победу в регулярном чемпионате над "Вегас Голден Найтс" (3:1). Россиянин забросил победную шайбу и был признан лучшим игроком встречи.

Отрадно, что, несмотря на непростую ситуацию, наша команда готова биться до конца, чтобы привезти из Китая золотые медали. Жамнов признаёт, что главными фаворитами Олимпиады являются канадцы, но победить их в одном конкретно взятом матче вполне возможно.

— Как бы ни говорили, что канадцы сильны, всегда можно настроиться на один матч с ними. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю, — говорит главный тренер сборной России.

И действительно, у нас при любом раскладе будет конкурентоспособная сборная на Олимпиаде с обилием звёзд в составе. Ворота будет надёжно защищать лучший вратарь мира Андрей Василевский. Оборону будут цементировать титулованные Михаил Сергачёв и Дмитрий Орлов. А нападение даже в отсутствие Кучерова будет выглядеть грозно. Александр Овечкин, Евгений Малкин и Владимир Тарасенко — чем не супертройка? Но, конечно же, все мы будем терпеливо ждать возвращения Никиты. С ним шансы россиян на золото заметно увеличатся.

Авторы Роман Фейгин