В "Спартаке" рассказали, сколько болельщиков пустят на матч с "Ростовом" с учётом новых ограничений

Глава пресс-службы столичного "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, сколько зрителей будут пускать на матчи во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщает Sport24.

В период действия новых ограничений проведение матчей необходимо согласовывать с городским Управлением Роспотребнадзора. 30 октября красно-белые на своём поле примут "Ростов" в матче 13-го тура чемпионата России. На 7 ноября у "Спартака" запланирована домашняя игра с "Локомотивом".

"Клуб изучил новый пакет ограничительных мер, введённый властями Москвы. На данный момент у нас есть письмо из Роспотребнадзора о том, что на октябрьские матчи, включая игру с "Ростовом", разрешён допуск 30% зрителей от общей вместимости стадиона при наличии QR-кодов. Иных постановлений мы не получали. Мы намерены обратиться в Роспотребнадзор по вопросу билетной программы на ноябрьские матчи в установленном режиме", — заявили в "Спартаке".