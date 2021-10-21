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Мельникова выиграла золото на чемпионате мира по гимнастике в личном многоборье

Ещё одна представительница нашей страны — Владислава Уразова — остановилась в шаге от медалей.

21 октября, 11:15
<p>Фото © ТАСС / Ангелина Мельникова</p>

Фото © ТАСС / Ангелина Мельникова

Россиянка Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в эти дни в японском городе Китакюсю.

В финале она в сумме набрала 56,632 балла, опередив почти на три десятых представительницу США Лиэнн Вонг, которая стала второй. Третье место — ещё у одной американки — Кайлы Дичелло. В шаге от медалей остановилась россиянка Владислава Уразова, которая набрала 53,598 балла.

Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Олимпийская чемпионка Мельникова выиграла квалификацию в многоборье на ЧМ по спортивной гимнастике

Добавим, что для нашей сборной это стало первое золото в личном женском многоборье с 2010 года. Тогда чемпионкой сумела стать Алия Мустафина.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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