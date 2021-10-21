В Кремле отреагировали на присуждение Навальному премии Сахарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал присуждение премии "За свободу мысли" имени Сахарова осуждённому блогеру-оппозиционеру Алексею Навальному. По мнению представителя Кремля, подобными решениями Европарламент девальвирует название премии.

"Мы считаем, что подобными решениями Европарламент, наверное, девальвирует значение этих слов существенно. Мы знаем Европарламент, мы уважаем этот орган, безусловно. Но никто не может заставить нас проявлять уважение к подобным решениям", — указал Песков.

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что присуждение премии Навальному является попыткой Запада поддержать своего ставленника. Он отметил, что претендентов на награду было довольно много, однако "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты".