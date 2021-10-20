Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября 2021, 20:31

Слуцкий обвинил Европарламент в политизировании премии Сахарова

Фото © Официальный сайт Европарламента

Фото © Официальный сайт Европарламента

По его мнению, лауреаты последних лет девальвируют её, так как не имеют ничего общего с защитой прав и борьбой за мир.

Европарламент превратил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в очередной политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, сказал журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя присуждение награды российскому блогеру Алексею Навальному.

"Её лауреатами становились преимущественно верные борцы коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой", — отметил Слуцкий, напомнив, что в последние годы премия присуждалась оппозиционерам Венесуэлы и Белоруссии.

По его мнению, такой выбор лауреатов девальвирует премию имени нашего великого соотечественника Андрея Дмитриевича Сахарова, так как её победители не имеют ничего общего с правозащитными целями и борьбой за мир.

Во Франции прекратили расследование по иску Навального против "Ив Роше"
Во Франции прекратили расследование по иску Навального против "Ив Роше"

Ранее сенатор объяснил мотивы Запада при присуждении Навальному премии Сахарова. Климов отметил, что претендентов на эту награду было довольно много, но "эти кандидаты, видимо, недостаточные иноагенты".

BannerImage
Александра Васильева
  • Новости
  • Алексей Навальный
  • Леонид Слуцкий
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar