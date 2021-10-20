Слуцкий обвинил Европарламент в политизировании премии Сахарова

По его мнению, лауреаты последних лет девальвируют её, так как не имеют ничего общего с защитой прав и борьбой за мир.

Европарламент превратил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова в очередной политический инструмент по легализации вмешательства в дела суверенных государств, сказал журналистам председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя присуждение награды российскому блогеру Алексею Навальному.

"Её лауреатами становились преимущественно верные борцы коллективного Запада за смену неугодных ему режимов, которые, к сожалению, теперь в одном ряду с Кофи Аннаном, Нельсоном Манделой или Людмилой Алексеевой", — отметил Слуцкий, напомнив, что в последние годы премия присуждалась оппозиционерам Венесуэлы и Белоруссии.

По его мнению, такой выбор лауреатов девальвирует премию имени нашего великого соотечественника Андрея Дмитриевича Сахарова, так как её победители не имеют ничего общего с правозащитными целями и борьбой за мир.