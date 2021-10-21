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Делегации четырёх стран устроили демарш во время речи Матвиенко в Афинах

Они демонстративно покинули помещение, как только председатель СФ поднялась на трибуну.

21 октября, 11:06
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/58811/photos/55968" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Фото © kremlin.ru

На Конференции европейских председателей парламентов в Афинах представители делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний", сообщил журналистам представитель российской делегации.

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Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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