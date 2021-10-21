Делегации четырёх стран устроили демарш во время речи Матвиенко в Афинах

На Конференции европейских председателей парламентов в Афинах представители делегаций Польши, Латвии, Литвы и Эстонии покинули зал во время выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

"Как только Валентина Ивановна вышла на трибуну, эти делегации покинули зал заседаний", — сообщил журналистам представитель российской делегации.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель случайно перепутал графики и едва не сорвал встречу Лаврова с главой МИД Японии. К слову, сами политики отнеслись к инциденту с юмором, после чего глава дипломатии Евросоюза покинул комнату российской делегации, а министры иностранных дел всё-таки приступили к диалогу.