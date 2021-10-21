Захарова назвала безосновательной высылку НАТО российских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась с вопросом к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу в связи с высылкой альянсом восьми российских дипломатов из-за якобы имевшей место разведдеятельности. Она подчеркнула отсутствие каких-либо доказательств утверждений главы военного блока.

"Мы должны понимать, что никаких фактов, свидетельствующих против высланных НАТО россиян, просто нет", — написала Захарова в своём Телеграм-канале.

По её мнению, НАТО постоянно разрушало отношения с Россией, отдавая предпочтение логике "холодной войны". При этом Захарова отметила, что роль Столтенберга в этом разрушительном процессе значительна. Дипломат считает, что, "раз уж генсек альянса заговорил на эту тему", нужно задать ему вопрос: сколько представителей стран НАТО по миру осуществляют разведывательную деятельность под прикрытием дипломатов и журналистов? Она также призвала его отозвать из России оперативных сотрудников разведок стран – членов блока.