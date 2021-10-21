Вирусолог Тимаков раскрыл, несёт ли опасность новая форма дельта-штамма AY.4.2

Вирусолог Евгений Тимаков оценил появление в России новой формы дельта-штамма коронавируса AY.4.2, заявив, что это та же "дельта", только эволюционировавшая, поэтому у переболевших ковидом должен сохраниться иммунитет. Другое дело — появление чужеродных новых штаммов: "альфы", "беты", "гаммы".

"По предварительным данным, новая форма дельта-штамма просто приобрела свойства легче передаваться. Штамм не опаснее, но, по предварительным данным, более заразен. Так как в Великобритании 10% — это штамм "дельта", то, по факту, они являются сейчас конкурирующими и, возможно, будут протекать совместно", — считает Евгений Тимаков, отметив, что пока не будет приобретён иммунитет, будет всё больше заразившихся среди детей.