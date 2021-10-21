Вирусолог Тимаков раскрыл, несёт ли опасность новая форма дельта-штамма AY.4.2
По его мнению, иммунитет у пациентов, переболевших ковидом в нынешнюю волну, должен защитить и от новой вариации.
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Вирусолог Евгений Тимаков оценил появление в России новой формы дельта-штамма коронавируса AY.4.2, заявив, что это та же "дельта", только эволюционировавшая, поэтому у переболевших ковидом должен сохраниться иммунитет. Другое дело — появление чужеродных новых штаммов: "альфы", "беты", "гаммы".
"По предварительным данным, новая форма дельта-штамма просто приобрела свойства легче передаваться. Штамм не опаснее, но, по предварительным данным, более заразен. Так как в Великобритании 10% — это штамм "дельта", то, по факту, они являются сейчас конкурирующими и, возможно, будут протекать совместно", — считает Евгений Тимаков, отметив, что пока не будет приобретён иммунитет, будет всё больше заразившихся среди детей.
Ранее Лайф писал о том, что в России выявили новую форму дельта-штамма коронавируса AY.4.2. В Роспотребнадзоре отметили, что, вероятно, этот вариант имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.
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