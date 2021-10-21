В России выявили новую форму дельта-штамма коронавируса AY.4.2

В России выявлен новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2. Существует вероятность его широкого распространения, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

"Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. В некоторых кругах новый геновариант называют "дельта плюс", но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница", — сказал эксперт в беседе с журналистами.

По словам Хафизова, вариант AY.4.2, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Но пока сложно сказать, насколько он заразнее.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", — добавил специалист.

При этом Хафизов подчеркнул, что российские вакцины защищают от нового варианта ковида.