Мантуров рассказал, какие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

В нерабочие дни работу продолжат системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовый ретейл и компании по выпуску антиковидной номенклатуры. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости", - отметил министр.

Ранее Мантуров заявил, что единственная возможность для бизнеса минимизировать последствия "антиковидных каникул" и не оказаться перед фактом их продления заключается в как можно скорейшей вакцинации сотрудников. Глава Минпромторга напомнил, что общий показатель вакцинации для всей страны, к которому надо стремиться, — 80% привитых или переболевших.