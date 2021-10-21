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Мантуров рассказал, какие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

Глава Минпромторга отметил, что важно предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости.

21 октября, 03:09
<p>Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов

В нерабочие дни работу продолжат системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, продуктовый ретейл и компании по выпуску антиковидной номенклатуры. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"Важно также предусмотреть возможность для граждан беспрепятственно приобретать все товары первой необходимости", - отметил министр.

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Ранее Мантуров заявил, что единственная возможность для бизнеса минимизировать последствия "антиковидных каникул" и не оказаться перед фактом их продления заключается в как можно скорейшей вакцинации сотрудников. Глава Минпромторга напомнил, что общий показатель вакцинации для всей страны, к которому надо стремиться, — 80% привитых или переболевших.

Напомним, 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября. При этом региональные власти вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября. В документе подчёркивается, что эти меры приняты в целях недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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