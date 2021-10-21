С 1 ноября изменится оплата труда: Кого ждёт взрывной рост зарплат и сколько можно получить за нерабочие дни Период с 30 октября до 7 ноября объявлен нерабочим. На эти дни приходятся и официальные выходные. Представители каких профессий смогут получить больше? Кому и как оплатят работу? 20 октября, 21:40 Фото © Shutterstock

Кому и как оплатят выходные и нерабочие дни

Президент Владимир Путин поддержал предложение ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Причём регионы с наиболее сложной эпидемиологической обстановкой могут перейти на такой режим ещё раньше — с 23 октября.

— Интерпретировать, что такое нерабочие дни, достаточно сложно. В Трудовом кодексе такого понятия нет, в отличие от выходных и праздничных дней. Согласно задумке правительства, это дни, в которые сотрудник освобождается от работы, но при этом в полной мере получает заработную плату, то есть "нерабочие дни с сохранением заработной платы". Однако с таким подходом согласны не все работодатели, и реализуется он в большей степени в бюджетных организациях, — рассказал председатель совета Московской коллегии адвокатов "Андреев, Бодров, Гузенко и партнёры" адвокат Андрей Андреев.

По его словам, тот факт, что юридически нерабочие дни не закреплены, означает, что указ президента можно расценивать как рекомендацию и по закону никаких санкций, особенно для частных компаний, не последует. Поэтому, как будет строиться работа и оплата с 1 по 3 ноября, будет решать каждый руководитель самостоятельно. Наиболее распространённый формат — перевод сотрудников на удалённую работу, если это возможно.

— Между тем понятие "нерабочие дни" вошло в обиход. Вот уже два года, как раз после пандемических ограничений, указом президента вводились такие понятия для снижения негативных последствий пандемии. И такое право есть у правительства и президента, так как статья 5 ТК РФ подразумевает, что указы президента и распоряжения правительства могут регулировать трудовое законодательство. Но в каждом конкретном случае даются разъяснения и указывается, оплачиваются ли нерабочие дни работодателем. Соответственно, если указано, что они являются оплачиваемыми, работодатели обязаны оплачивать, — пояснил эксперт МГО "Опора России" по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин.

Он также обратил внимание, что выход сотрудника на работу в выходные может быть не на весь день, а на определённые часы. Тогда оплата будет считаться исходя из них.

— Согласно статье 153 Трудового кодекса, работа в праздничные и выходные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. Тем людям, кто работает по сменному графику, например 2/2, оплата за выходные дни производится в обычном размере, за работу в дни государственных праздников — по двойному тарифу. Оплата работы в "нерабочие дни" для тех, кто не может не выполнять свои обязанности (шофёры, курьеры, таксисты, сотрудники метро), не изменится. Прежней останется оплата и у тех сотрудников, кто трудится по стандартному графику 5/2, — уточнил Андрей Андреев.

Ведущий юрист компании "Объединённый юридический центр "Парфенон" Павел Уткин обратил внимание на несколько нюансов. По его словам, потерять в доходах могут сотрудники тех сфер, где заработная плата сильно зависит от продаж, или рабочие с почасовой оплатой. В полной мере обязанности сотрудника в это время не выполняются, соответственно, и начисления могут не производиться. Таким образом, работодатель обязан будет выплатить оклад, но процент от продаж пропадёт.

У кого вырастет зарплата в ноябре

Фото © Shutterstock

По данным сервиса "Авито.Работа", медианная зарплата по всей России с января по сентябрь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го заметнее всего выросла у сотрудников сферы искусства и развлечений (+21% — 25 000 рублей). Второе место поровну поделили юристы, рекламщики, маркетологи и бухгалтеры (+20% — 30 000 рублей).

— Сейчас, с наступлением холодов и ростом числа заболевших, проводятся профилактические меры по ранее выработанной схеме. Поэтому работодатели уже не будут застигнуты врасплох и при необходимости смогут перевести своих работников на дистанционный режим работы. Те сотрудники, которые выйдут на работу в период с 30 октября по 7 ноября, будут получать оплату труда в обычном размере. Однако работодатель уже по своему усмотрению сможет произвести оплату таким служащим в двойном размере. Также мы ожидаем спрос со стороны соискателей на различные форматы подработки, так как многие россияне могут столкнуться со снижением объёмов заработка, — пояснил управляющий директор сервиса "Авито.Работа" Артём Кумпель.

По его словам, в период ноябрьских нерабочих дней больше всего смогут получать сотрудники, чей род деятельности предусматривает гибридный или дистанционный формат работы. В основном это представители профессий в таких областях, как IT, Интернет, телеком, бухгалтерия, финансы, маркетинг, реклама, PR и консультирование. Возрастёт спрос на курьеров, грузчиков, упаковщиков и работников склада, а также на сотрудников ресторанного бизнеса, которые уже успели выработать схему работы "навынос" за последний год.

— В два раза больше смогут заработать те люди, кто выйдет на работу именно в праздничные дни 4 и 5 ноября. Это могут быть курьеры, сотрудники сетей общественного питания, кинотеатров, музеев, выставок. Вопрос в том, какие антиковидные меры будут приняты правительством. Если доступ к ресторанам, кафе, торговым центрам будет закрыт, соответственно, и сотрудники останутся без прибавки к зарплате, получив оплату как за рядовой рабочий день. В таком случае в плюс, безусловно, выйдут курьеры, таксисты, сотрудники метрополитена и водители общественного транспорта, — отметил Андрей Андреев.

Влияние будущих нерабочих дней на бизнес и экономику в целом зависит напрямую от того, по какому сценарию пойдут власти. Пока бизнес обсуждает два варианта — мягкий и жёсткий. Первый предполагает частичные ограничения по отраслям — общепит, услуги, ретейл, массовые мероприятия.

— При этом ограничения на работу будут носить рекомендательный характер. Хотите — закрывайтесь, хотите — нет. Но введут обязательные CoViD-free-зоны, а значит, трафик без заветного QR-кода просто пройдёт в эти дни мимо бизнеса. Что сулит потерю примерно в 70% от обычного недельного оборота. В это же время понятно, что производства с непрерывным циклом, скорее всего, продолжат работать, иначе неделя остановки или сокращения работы тут будет стоить экономике примерно столько же, сколько новогодние праздники, а это ни много ни мало 120–150 млрд рублей за каждый день, — отметил директор по развитию бизнеса "Рокет ворк" Сергей Сухоставец.

Второй вариант, по его словам, — жёсткий локдаун. Он означает для бизнеса полный простой, а значит, ещё большие убытки. Как будут обстоять дела с зарплатами в это время, будет зависеть от мер поддержки правительства, потому что "подушек безопасности" в сегменте малого и среднего бизнеса нет. Если они и были, то за полтора года коронакризиса все потратились. Если будут отсрочки по кредитам и налогам, будут прямые субсидии в фонд оплаты труда там, где работа стоит, будут и зарплаты.

— Что касается отдельно взятых отраслей, то понятно, что, как бы ни было тяжело, возможный локдаун опять сулит повышенный спрос на службы доставки и мобильности, поэтому для курьеров и таксистов это золотая жила. Вырастет спрос на онлайн-ретейл. Так что в плюсе линейный персонал — фасовщики, кладовщики, а также логисты. Возможно, кто-то задумается в "выходные" о делах бытовых, поэтому также можем ожидать всплеска интереса к мастерам по ремонту и чистоте. А если учесть, что везде из вышеперечисленных сфер существует ещё и серьёзный дефицит кадров, вызванный оттоком мигрантов, зарплаты там опять продолжат расти, — считает Сергей Сухоставец.

Кстати, по данным портала Superjob, в России уже наблюдается взрывной рост зарплат курьеров. Обычная ситуация, когда они получают по 100 тысяч в месяц. Курьер со своей машиной может зарабатывать и 200 тысяч.

Авторы Нина Важдаева