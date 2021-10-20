С 1 ноября увеличат доплаты: Кто сможет получать больше и на сколько С 1 ноября изменится размер доплаты представителям нескольких профессий, семьям с детьми и пенсионерам. Кому и какие суммы перечислят? 19 октября, 21:40 Фото © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 ноября сразу в нескольких регионах ужесточают ограничительные меры. В Санкт-Петербурге для посещения массовых мероприятий и общественных мест необходимо будет предъявлять QR-коды. В Москве уже с 25 октября вводят ограничения для компаний. Им нужно перевести на работу как минимум 30% сотрудников. На этом фоне растёт число регионов, которые начинают делать дополнительные выплаты врачам.

Так, с 1 ноября медицинские работники в Волгоградской области будут получать стимулирующие выплаты. Они составят до 200 рублей за одного вакцинированного. Это следует из постановления губернатора региона.

Деньги выплачиваются за дополнительную нагрузку. Это стимулирующая выплата. Получат её работники медицинских организаций, подведомственных Комитету здравоохранения Волгоградской области, которые принимают участие в вакцинации взрослого населения.

Аналогичная доплата, тоже в размере 200 рублей, уже появилась в Липецкой области. Соответствующее постановление было подписано в конце октября, но деньги будут переводить и задним числом.

Медработники будут получать выплаты из областного бюджета за период проведения вакцинации с 27 августа по 31 декабря 2021 года. Эти деньги будут учитывать в расчёте среднего дневного заработка для оплаты отпусков, а также компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись стимулирующие выплаты.

Чуть больше стали доплачивать медикам в Мурманской области. Изначально размер выплаты там рассчитан тоже исходя из 200 рублей за каждого вакцинированного. Но эта сумма увеличивается на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера.

В конце сентября доплачивать за вакцинацию начали и в Москве. Врачам выплачивают по 200 рублей за каждого привитого сверх установленного плана в возрасте от 18 до 60 лет и по 400 рублей — за людей старше.

— Стоит обратить в внимание, что 1 ноября 2021 года истекает срок обращения за единовременной выплатой семьям, имеющим детей. Речь идёт о 10 000 рублей, которые перечислялись для подготовки к школе. Многие родители уже получили эти деньги, но тем, кто не успел, нужно поторопиться. Если не подать заявление до 1 ноября, то право на выплату исчезнет, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская.

В ПФР напомнили, что выплата на школьников — это единовременная мера поддержки. Таким образом, она будет поступать не только на карты "Мир", но и на карты других платёжных систем. Только при заполнении заявления родителям нужно помнить, что в нём указываются реквизиты лицевого счёта в банке, а не номер карты. При этом счёт должен принадлежать именно родителю, который подаёт заявление, а не кому-либо из его друзей или родственников.

Кроме того, 19 октября стало известно, что на поддержку семей, воспитывающих детей в возрасте от трёх до семи лет, будет дополнительно выделено 28,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

— Речь идёт о ежемесячной выплате. Её размер зависит от среднедушевого дохода семьи и может составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребёнка. Получают выплату малообеспеченные семьи. Соответственно, и суммы перечислений зависят от среднедушевого дохода семьи. Чем он меньше, чем больше процент доплаты, — отметил управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Ещё ряд новшеств ждёт пенсионеров. Так, с 1 ноября некоторым из них пересчитают доплаты. Это затронет бывших членов лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Размер доплаты к пенсии для них индивидуален. Он зависит от нескольких факторов. В том числе от среднемесячного заработка человека и продолжительности специального стажа (выслуги лет).

Доплата положена только тем, кто имеет необходимый специальный стаж. Перерасчёт сделают автоматически. Писать заявление не потребуется. Кстати, доплату получают только те пенсионеры, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим на неё право.

Напомним также, что целый ряд новшеств готовится с 1 января. Так, ранее в Минтруде сообщили о размерах индексации пенсий. С 1 января выплаты неработающим пенсионерам вырастут на 5,9%. В результате в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Кстати, страховые пенсии индексируют ежегодно с 1 января. Для сравнения, в этом году прибавка составила 6,3%, средний размер пенсии сейчас составляет 16 789 рублей.

Социальные пенсии в 2022 году вырастут на 7,7%. Их проиндексируют с 1 апреля. Социальную пенсию получают люди, которым не хватило трудового стажа для страховой пенсии. Также их выплачивают инвалидам и детям, оставшимся без кормильца. Если социальная пенсия окажется меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство сделает доплату. В этом году индексация социальных пенсий составила 3,4%.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что минимальный размер пенсии в столице с городской доплатой увеличится с 20 222 до 21 193 рублей в месяц. Таким образом, величина индексации превысит прогнозируемый уровень инфляции в 2022 году. Минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров в Москве будет в 1,5 раза больше, чем предусмотрено федеральным законодательством.

Авторы Нина Важдаева