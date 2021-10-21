Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где стала бы четвёртой по силе страной. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".

Он утверждает, что технически Незалежная готова вступить в альянс на 100% и всё дело якобы в политических нюансах. Также, по словам Арестовича, лишь "три-четыре" участника полностью соответствуют стандартам НАТО.

"Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим (альянсу. – Прим. Лайфа.) огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", — советник главы офиса Зеленского.

При этом Арестович не объяснил, почему вооружённые силы Украины превосходит армии Германии, Италии, Испании, Польши и других стран.