"Добавим огромную силу": В Киеве заявили, что Украина может стать четвёртой страной по военной мощи в НАТО
По словам советника главы офиса Зеленского, Незалежная даже сильнее Германии. Правда, своё мнение он ничем не подкрепил.
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Украина полностью готова к вступлению в НАТО, где стала бы четвёртой по силе страной. Об этом заявил внештатный советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала "Наш".
Он утверждает, что технически Незалежная готова вступить в альянс на 100% и всё дело якобы в политических нюансах. Также, по словам Арестовича, лишь "три-четыре" участника полностью соответствуют стандартам НАТО.
"Что необходимо понимать: мы в НАТО идем не как просители с протянутой рукой, мы добавим (альянсу. – Прим. Лайфа.) огромную силу. Потому что, помимо США, Турции и Франции, мы четвёртая сила по военной мощи, по крайней мере, по сухопутному компоненту", — советник главы офиса Зеленского.
При этом Арестович не объяснил, почему вооружённые силы Украины превосходит армии Германии, Италии, Испании, Польши и других стран.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался о сроках вступления Украины в альянс, отметив, что "такое не произойдёт завтра".
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