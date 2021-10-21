The Times: Великобритания впервые может поставить Украине партию ракет

Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в том числе, ракет. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на украинский источник.

По данным СМИ, Лондон может поставить Киеву ракеты класса "земля-земля" и авиационные ракеты. Также обсуждается продажа ракет Brimstone, разрабатываемых консорциумом MDBA, для установки на кораблях украинских ВМС. Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет Brimstone воздушного базирования стоимостью около 138 тысяч долларов.

Как пишет издание, обсуждение поставок вооружения на Украину может быть связано со строительством газопровода "Северный поток — 2". Переговоры вызваны укреплением отношений между Киевом и Лондоном после выхода Великобритании из Евросоюза.