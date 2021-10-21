Россиянам напомнили, кто может досрочно выйти на пенсию

Некоторые категории граждан России имеют право досрочно выйти на пенсию. Как отметила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством "Прайм", речь идёт о предпенсионерах с большим стажем работы, безработных предпенсионерах и многодетных женщинах.

Предпенсионерами с большим стажем работы считаются мужчины и женщины, достигшие 60 и 55 лет соответственно, со стажем 42 и 37 лет. Предпенсионеры, которые не имеют возможности трудоустроиться, могут досрочно выйти на пенсию, если до необходимого возраста им осталось не более двух лет и их стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Кроме того, важен размер пенсионного коэффициента на год назначения пенсии (в 2021 году — 21 балл, в 2022 году — 23,4 балла).

Многодетные женщины могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию, если имеют не менее 15 лет стажа.

"При наличии троих детей можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырёх детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учётом переходных положений", — рассказала Финогенова.