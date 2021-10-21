Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне "по всем статьям"

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша проиграла газовую войну "по всем статьям". Такое мнение он выразил в своё телеграм-канале.

"Её (Польши. — Прим. Лайфа) длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей", — подчеркнул сенатор.

По словам Пушкова, Европа осознала, что без российского голубого топлива ей не выжить. При этом, добавил политик, официальная Варшава продолжает безуспешно обвинять Москву в газовом кризисе и даже пытается поддеть Германию, но "выходит у неё жалко, мстительно - и снова бессмысленно".