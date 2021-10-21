Пушков заявил о поражении Польши в газовой войне "по всем статьям"
По словам сенатора, Европа уже осознала, что без российского голубого топлива ей не выжить. Тем временем Варшава продолжает безуспешно обвинять Москву в газовом кризисе.
Фото © ТАСС / PA
Сенатор Алексей Пушков заявил, что Польша проиграла газовую войну "по всем статьям". Такое мнение он выразил в своё телеграм-канале.
"Её (Польши. — Прим. Лайфа) длительная и упорная битва против поставок в Европу российского газа оказалась бессмысленной тратой сил и возможностей", — подчеркнул сенатор.
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По словам Пушкова, Европа осознала, что без российского голубого топлива ей не выжить. При этом, добавил политик, официальная Варшава продолжает безуспешно обвинять Москву в газовом кризисе и даже пытается поддеть Германию, но "выходит у неё жалко, мстительно - и снова бессмысленно".
"Но такова польская внешняя политика: на первом плане всегда эмоции, на втором - гордыня, на третьем - синдром жертвы, а расчет и здравый смысл даже в пятерку главных признаков не входят. Какова политика - таков и результат", — отметил Пушков.
Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе — и уже 9 сентября топливо подорожало до 700 долларов, а 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены начали снижаться. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что уже через несколько недель в Европе может начаться огромный энергетический кризис. Президент России Владимир Путин накануне заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ. Глава государства подчеркнул, что повышение стоимости топлива происходит помимо воли Москвы.
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