Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром
Авария случилась на автодороге М7 "Волга". Автобус врезался в большегруз, стоявший на обочине.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии, четыре человека погибли и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Столкновение случилось около 03:30 на 187 км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительным данным, автобус "мерседес", который двигался в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоявший на обочине большегруз "скания".
"По состоянию на 05:00 известно о 4 погибших и 6 пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Информация уточняется", — сообщили в МВД.
Ранее в Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя автобусами. Пострадало 24 человека.
Комментариев: 0