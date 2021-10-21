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Четыре человека погибли и шестеро пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком под Владимиром

Авария случилась на автодороге М7 "Волга". Автобус врезался в большегруз, стоявший на обочине.

21 октября, 02:24

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Во Владимирской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате аварии, четыре человека погибли и шестеро пострадали. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

Столкновение случилось около 03:30 на 187 км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительным данным, автобус "мерседес", который двигался в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоявший на обочине большегруз "скания".

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"По состоянию на 05:00 известно о 4 погибших и 6 пострадавших. На месте ДТП работают сотрудники полиции и экстренных служб. Информация уточняется", — сообщили в МВД.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло ДТП с двумя автобусами. Пострадало 24 человека.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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