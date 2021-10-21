В России мошенники активизировали продажу поддельных сертификатов о вакцинации от ковида на фоне ухудшения ситуации с болезнью. Стоимость фейковых документов, которые злоумышленники обещают занести в базу "Госуслуг", достигает порядка 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Отмечается, что всплеск мошенничества с ковид-сертификатами фиксировался летом, когда в Москве были введены QR-коды для посещения общепита, но после их отмены стал снижаться.

"Сейчас самые свежие объявления датированы 5, 8 и 14 октября. В них злоумышленники сообщают о возможности получить фейковый сертификат с внесением необходимых данных на "Госуслугах". Продавцы просят выслать данные паспорта или водительского удостоверения, СНИЛС, страхового полиса, а также номер телефона, подключённого к "Госуслугам", — приводит РИА "Новости" слова директора блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгения Волошина.

По его словам, в некоторых объявлениях сообщается, что для оформления достаточно только данных СНИЛС. При этом стоимость поддельного документа колеблется в районе 5-15 тысяч рублей. Авторы объявлений утверждают, что данные о первой вакцинации "Спутником V" вносятся в реестр прививок задним числом или в день обращения, а о второй инъекции — через 21 день.

"Мошенники указывают, что срок появления информации на "Госуслугах" может составить два-четыре дня, что объясняется высокой загруженностью. Сертификат о вакцинации при желании заказчика обещают прислать по почте", — рассказали в компании.

Ранее Лайф рассказывал, что в Волгоградской области за продажу липовых сертификатов о вакцинации задержали двух медсестёр. По данным правоохранителей, они вносили недостоверные сведения о пациентах в документацию, чтобы потом занести их в Федеральный регистр привитых.