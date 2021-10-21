В Подмосковье вслед за столицей ввели локдаун на время нерабочих дней

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление о ряде ограничений для предотвращения роста заболеваемости коронавирусом в период нерабочих дней — с 28 октября по 7 ноября.

Согласно документу, на это время в Подмосковье приостанавливается работа заведений общепита, кроме тех, что работают навынос и доставку. Также не будут работать магазины, кроме аптек и продуктовых. Нельзя будет сходить в салон красоты или фитнес-клуб. Приостанавливается также работа кинотеатров, концертных залов, цирков, зоопарков (за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе). Это касается также детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей.

"Посещение театров и музеев допускается со следующими ограничениями: 50% от общей вместимости, наличие у всех зрителей QR-кодов, использование масок или респиратора", — указано в сообщении.

С 8 ноября до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Московской области будет приостановлено действие социальных транспортных карт, предусматривающих бесплатный проезд для граждан старше 60 лет и имеющих хронические заболевания. Предпринимателям и организациям, которые оказывают услуги на территории Московской области, настоятельно рекомендуется принять меры по использованию QR-кодов, масок и других стандартов безопасности.

"Работодатели в период с 25.10.2021 до 25.02.2022 обязаны перевести на дистанционную работу всех работников старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, за исключением вакцинированных и переболевших; 30% работников от общей численности без учёта вакцинированных и переболевших работников", — говорится в документе.