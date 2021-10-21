В Кремле рассчитывают на ускоренную динамику признания сертификатов о вакцинации с ЕС

В Кремле считают, что взаимное признание вакцинации от ковида между Европой и Россией может произойти быстрее, чем регистрация российского препарата в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС — тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", — отметил он.