В Кремле рассчитывают на ускоренную динамику признания сертификатов о вакцинации с ЕС
Одновременно с этим ведётся работа по регистрации российского препарата от коронавируса в Европе.
Фото © ТАСС / РБК / Андрей Любимов
В Кремле считают, что взаимное признание вакцинации от ковида между Европой и Россией может произойти быстрее, чем регистрация российского препарата в ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь даже можно, наверное, рассчитывать на более ускоренную динамику взаимного признания акта вакцинации, что позволит нашим гражданам перемещаться свободно по территории ЕС — тем гражданам, которые привиты здесь нашими прививками", — отметил он.
Одновременно с этим ведётся работа по регистрации российской вакцины от коронавируса в Европе, и в Москве рассчитывают, что она будет завершена.
А ранее агентство Reuters сообщило, что экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Также в ближайшие пару месяцев может состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию.
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