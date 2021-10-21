Reuters узнало о сроках начала экспертизы "Спутника V" в ЕС
Европейское агентство лекарственных средств ещё должно получить недостающие данные по препарату, уточняет источник.
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Экспертиза российской вакцины от коронавируса "Спутник V" может начаться в ЕС в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Это произойдёт, если Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получит недостающие данные до конца ноября. В таком случае итоговое решение может быть принято уже в первом квартале 2022 года.
В ближайшие пару месяцев может также состояться одобрение "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения. ВОЗ уже подтвердила, что рассмотрение заявки входит в финальную стадию и Российский фонд прямых инвестиций рассчитывает на скорейшее одобрение препарата.
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