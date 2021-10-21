Минобороны по поручению Путина построит больничный комплекс в Подмосковье
В том числе лечить там будут пациентов с коронавирусом. Сдать учреждение под ключ планируется в мае 2022 года.
Фото © ТАСС / Минобороны РФ
Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны построят в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, в том числе пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.
"В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истре будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развёрнуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация", — сообщили в Минобороны.
Согласно проекту, в стационаре предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники. Общая площадь превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдача учреждения под ключ планируется в мае 2022 года.
С просьбой о строительстве медучреждения к Минобороны обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Ранее глава региона рассказал, кого затронут ковидные ограничения.
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