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Минобороны по поручению Путина построит больничный комплекс в Подмосковье

В том числе лечить там будут пациентов с коронавирусом. Сдать учреждение под ключ планируется в мае 2022 года.

21 октября, 04:54

Фото © ТАСС / Минобороны РФ

Специалисты Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны построят в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, в том числе пациентам с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истре будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест, в котором будут развёрнуты терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация", — сообщили в Минобороны.

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Согласно проекту, в стационаре предусмотрено создание операционного и диагностического блоков с рентгенодиагностикой и отделения медицинской реабилитации и эндоскопии, а также поликлиники. Общая площадь превысит 17,5 тысячи квадратных метров. Сдача учреждения под ключ планируется в мае 2022 года.

С просьбой о строительстве медучреждения к Минобороны обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. Ранее глава региона рассказал, кого затронут ковидные ограничения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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