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"Меня душили и закрывали в комнате с пятнами крови на стенах": Пэрис Хилтон рассказала о жутком насилии в центрах по "лечению" подростков в США

Светская львица призвала американские власти защитить права молодёжи в таких учреждениях.

21 октября, 04:32
<p>Пэрис Хилтон. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUNtqQ9vITq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">parishilton</a></p>

Пэрис Хилтон. Фото © Instagram / parishilton

Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон заявила, что пережила насилие в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США. Она призвала Белый дом и конгресс принять законы, которые защитят права несовершеннолетних в этих учреждениях.

В колонке для газеты Washington Post Хилтон написал, что в центрах фактического задержания находится до 120 тысяч американских подростков. По её словам, объём индустрии составляет 50 миллиардов долларов в год.

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"Во всех четырёх местах, куда меня посылали в подростковые годы, я терпела физическое и психологическое насилие со стороны работников: меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови", - пишет Хилтон.

По словам актрисы, у неё отсутствовала связь с внешним миром, поэтому она не могла никому пожаловаться. Также Хилтон утверждает, что сотрудники центров вносят раздор в семьях, заявляя родителям, что детям нельзя верить. Знаменитость призывает конгресс и президента Джо Байдена принять базовый федеральный "билль о правах" для молодёжи в групповых центрах.

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"Если бы такие права соблюдались, я и бесчисленное число других, кто это пережил, могли бы не столкнуться с насилием и травмой, которые преследовали нас и во взрослые годы", — подчеркнула светская львица.

Ранее Пэрис Хилтон захотела стать президентом США и "сделать Америку снова горячей".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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