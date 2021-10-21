Предпринимательница, актриса и светская львица Пэрис Хилтон заявила, что пережила насилие в специальных центрах по "лечению" трудных подростков в США. Она призвала Белый дом и конгресс принять законы, которые защитят права несовершеннолетних в этих учреждениях.

В колонке для газеты Washington Post Хилтон написал, что в центрах фактического задержания находится до 120 тысяч американских подростков. По её словам, объём индустрии составляет 50 миллиардов долларов в год.

"Во всех четырёх местах, куда меня посылали в подростковые годы, я терпела физическое и психологическое насилие со стороны работников: меня душили, давали пощечины, шпионили за мной, когда я принимала душ, не давали мне спать. Меня обзывали и заставляли принимать лекарства без диагноза. В одном центре в Юте меня закрыли в одиночном заключении в комнате, где стены были покрыты царапинами и пятнами крови", - пишет Хилтон.

По словам актрисы, у неё отсутствовала связь с внешним миром, поэтому она не могла никому пожаловаться. Также Хилтон утверждает, что сотрудники центров вносят раздор в семьях, заявляя родителям, что детям нельзя верить. Знаменитость призывает конгресс и президента Джо Байдена принять базовый федеральный "билль о правах" для молодёжи в групповых центрах.