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Байден обеспокоился испытаниями гиперзвуковой ракеты в Китае

Ранее СМИ сообщили, что запуск застал американскую разведку врасплох.

21 октября, 03:54
<p>Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA</p>

Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / EPA

Президент США Джо Байден взволнован тем, что Китай проводит испытания гиперзвукового оружия. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания.

Журналисты спросили у главы Белого дома, беспокоится ли он из-за китайских гиперзвуковых ракет. Байден ответил утвердительно, но при этом не дал никаких комментариев.

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отказалась давать комментарии о конкретном испытании ракет, отметив, что Вашингтон поднимал вопрос нового вооружения КНР по дипломатическим каналам.

"Если же говорить в целом, то мы чётко дали понять, что обеспокоены <...> военным потенциалом, который продолжает создавать Китай", — сказала она.

Напомним, ранее газета Financial Times сообщила, что в августе Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерной боеголовкой. По данным СМИ, это застигло разведку США врасплох. В Кремле отметили, что не видят угроз из-за испытаний вооружения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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