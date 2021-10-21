Байден обеспокоился испытаниями гиперзвуковой ракеты в Китае

Президент США Джо Байден взволнован тем, что Китай проводит испытания гиперзвукового оружия. Об этом американский лидер заявил в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Пенсильвания.

Журналисты спросили у главы Белого дома, беспокоится ли он из-за китайских гиперзвуковых ракет. Байден ответил утвердительно, но при этом не дал никаких комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также отказалась давать комментарии о конкретном испытании ракет, отметив, что Вашингтон поднимал вопрос нового вооружения КНР по дипломатическим каналам.