Лайф публикует фото с места жуткого ДТП с автобусом под Владимиром, где погибло 4 человека
По предварительным данным, жертвами аварии стали вахтовые рабочие, ехавшие из Москвы в Чувашию.
Фото © LIFE
В распоряжении Лайфа появились фотографии с места серьёзной аварии, которая произошла во Владимирской области. На кадрах видно, что микроавтобус влетел сзади в грузовик.
По данным Лайфа, микроавтобус направлялся из Москвы в Чувашию и вёз вахтовых рабочих. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, которые оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. ГУ МВД РФ по региону опубликовало видео с места ДТП.
Видео с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром. Видео © ГУ МВД РФ по Владимирской области
Напомним, в результате столкновения четыре человека погибли и шестеро пострадали. ДТП произошло около 03:30 на 187-м км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительной информации, микроавтобус "Мерседес", который двигался в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоявший на обочине большегруз "Скания".
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