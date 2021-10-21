Лайф публикует фото с места жуткого ДТП с автобусом под Владимиром, где погибло 4 человека

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места серьёзной аварии, которая произошла во Владимирской области. На кадрах видно, что микроавтобус влетел сзади в грузовик.







По данным Лайфа, микроавтобус направлялся из Москвы в Чувашию и вёз вахтовых рабочих. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, которые оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. ГУ МВД РФ по региону опубликовало видео с места ДТП.

Видео с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром. Видео © ГУ МВД РФ по Владимирской области