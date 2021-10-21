НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует фото с места жуткого ДТП с автобусом под Владимиром, где погибло 4 человека

По предварительным данным, жертвами аварии стали вахтовые рабочие, ехавшие из Москвы в Чувашию.

21 октября, 03:28

Фото © LIFE

В распоряжении Лайфа появились фотографии с места серьёзной аварии, которая произошла во Владимирской области. На кадрах видно, что микроавтобус влетел сзади в грузовик.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

1 / 3

По данным Лайфа, микроавтобус направлялся из Москвы в Чувашию и вёз вахтовых рабочих. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб, которые оказывают всю необходимую помощь пострадавшим в аварии. ГУ МВД РФ по региону опубликовало видео с места ДТП.

Видео с места столкновения автобуса и грузовика под Владимиром. Видео © ГУ МВД РФ по Владимирской области

Напомним, в результате столкновения четыре человека погибли и шестеро пострадали. ДТП произошло около 03:30 на 187-м км автодороги М7 "Волга" в Судогодском районе. По предварительной информации, микроавтобус "Мерседес", который двигался в сторону Нижнего Новгорода, врезался в стоявший на обочине большегруз "Скания".

Занесло не туда: Сахалинец кроссовером столкнул в кювет автобус с пассажирами и сбежал

Занесло не туда: Сахалинец кроссовером столкнул в кювет автобус с пассажирами и сбежал

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1