Момент смертельного взрыва газа в китайском ресторане попал на видео

Мощный взрыв прогремел рано утром в городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Об этом сообщает портал People.cn. В Сети появились кадры, на которых запечатлены момент происшествия и последствия взрыва.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ресторане. Ударной волной разнесло часть здания, в котором находилось заведение. Из-за взрыва серьёзно пострадали и другие близлежащие постройки, а также автомобили. Улицы усыпаны бетоном и стеклом. Как уточняется, в ресторане, вероятно, взорвался газ.

В результате ЧП один человек погиб, ещё 33 пострадали. Количество жертв может увеличиться. На месте инцидента работают спасатели.