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Момент смертельного взрыва газа в китайском ресторане попал на видео

В результате инцидента один человек погиб и более 30 пострадали. При этом число жертв может увеличиться.

21 октября, 03:14

Скриншот из видео © Twitter / Kwitter

В Китае произошёл взрыв газа в ресторане. Видео © Twitter / Kwitter, Carlos Juan Semidey, People's Daily, China

Мощный взрыв прогремел рано утром в городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Об этом сообщает портал People.cn. В Сети появились кадры, на которых запечатлены момент происшествия и последствия взрыва.

По предварительным данным, инцидент произошёл в ресторане. Ударной волной разнесло часть здания, в котором находилось заведение. Из-за взрыва серьёзно пострадали и другие близлежащие постройки, а также автомобили. Улицы усыпаны бетоном и стеклом. Как уточняется, в ресторане, вероятно, взорвался газ.

На месте взрыва в торговом центре под Воронежем обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона

На месте взрыва в торговом центре под Воронежем обнаружены части СВУ и остатки мобильного телефона

В результате ЧП один человек погиб, ещё 33 пострадали. Количество жертв может увеличиться. На месте инцидента работают спасатели.

Ранее сообщалось, что в Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома. По словам жителей города Эре, взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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