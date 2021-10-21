Момент смертельного взрыва газа в китайском ресторане попал на видео
В результате инцидента один человек погиб и более 30 пострадали. При этом число жертв может увеличиться.
Скриншот из видео © Twitter / Kwitter
В Китае произошёл взрыв газа в ресторане. Видео © Twitter / Kwitter, Carlos Juan Semidey, People's Daily, China
Мощный взрыв прогремел рано утром в городе Шэньян (провинция Ляонин) на северо-востоке Китая. Об этом сообщает портал People.cn. В Сети появились кадры, на которых запечатлены момент происшествия и последствия взрыва.
По предварительным данным, инцидент произошёл в ресторане. Ударной волной разнесло часть здания, в котором находилось заведение. Из-за взрыва серьёзно пострадали и другие близлежащие постройки, а также автомобили. Улицы усыпаны бетоном и стеклом. Как уточняется, в ресторане, вероятно, взорвался газ.
В результате ЧП один человек погиб, ещё 33 пострадали. Количество жертв может увеличиться. На месте инцидента работают спасатели.
Ранее сообщалось, что в Шотландии мощный взрыв разрушил два жилых дома. По словам жителей города Эре, взрывная волна ощущалась за несколько километров от эпицентра.
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