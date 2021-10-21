Путин намерен провести ежегодную большую пресс-конференцию
Формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил Дмитрий Песков.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ежегодная пресс-конференция планируется", — цитирует Пескова ТАСС.
Представитель Кремля добавил, что формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Перерыв был сделан, только когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса формат мероприятия пришлось изменить: часть журналистов находились вместе с президентом в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, а часть общались с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли, где, как правило, проводятся эти пресс-конференции.
Напомним, прошлогодняя пресс-конференция длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд. Всего на мероприятие было аккредитовано 774 журналиста. Также вместе с представителями СМИ вопросы задавали и россияне, таким образом, одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.
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