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Путин намерен провести ежегодную большую пресс-конференцию

Формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации, сообщил Дмитрий Песков.

21 октября, 03:42
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Алексей Никольский

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс-конференцию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ежегодная пресс-конференция планируется", — цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля добавил, что формат мероприятия будет определён в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Путин-2020. 10 цитат с главной пресс-конференции года

Путин-2020. 10 цитат с главной пресс-конференции года

Путин проводит ежегодные пресс-конференции с 2001 года. Перерыв был сделан, только когда он занимал пост премьер-министра — с мая 2008 по май 2012 года. В декабре прошлого года из-за коронавируса формат мероприятия пришлось изменить: часть журналистов находились вместе с президентом в подмосковной резиденции Ново-Огарёво, а часть общались с Путиным по видеосвязи из Центра международной торговли, где, как правило, проводятся эти пресс-конференции.

Напомним, прошлогодняя пресс-конференция длилась 4,5 часа и чуть не побила рекорд. Всего на мероприятие было аккредитовано 774 журналиста. Также вместе с представителями СМИ вопросы задавали и россияне, таким образом, одновременно состоялась и традиционная прямая линия главы государства.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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