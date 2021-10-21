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Новый полпред президента в СФО Серышев прибыл в Новосибирск

В частности, он уже провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

21 октября, 04:14
<p>Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев прибыл утром в четверг, 21 октября, в Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аппарата полпреда.

"Анатолий Серышев прибыл в Новосибирск. Он провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и ряд других рабочих встреч", — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, в аэропорту Серышева помимо губернатора встречали руководители сибирских управлений различных федеральных ведомств.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в СФО Анатолия Серышева 12 октября. 9 апреля глава государства освободил от должности полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, занимавшего этот пост с июля 2016 года, и назначил его врио главы Северной Осетии. С тех пор должность полпреда оставалась вакантной. Серышев стал шестым по счёту полпредом президента в СФО с момента учреждения должности в 2000 году.

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности "экономист" и Высшие курсы КГБ СССР. С 1988 по 2016 год проходил службу в органах безопасности. В 2011–2016 годах занимал пост начальника Управления ФСБ РФ по Республике Карелия, в 2016–2018 годах был замдиректора Федеральной таможенной службы. 13 июня 2018 года назначен на должность помощника президента России.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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