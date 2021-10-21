Новый полпред президента в СФО Серышев прибыл в Новосибирск

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев прибыл утром в четверг, 21 октября, в Новосибирск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аппарата полпреда.

"Анатолий Серышев прибыл в Новосибирск. Он провёл встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и ряд других рабочих встреч", — отметил собеседник агентства.

Как уточняется, в аэропорту Серышева помимо губернатора встречали руководители сибирских управлений различных федеральных ведомств.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назначил своим полномочным представителем в СФО Анатолия Серышева 12 октября. 9 апреля глава государства освободил от должности полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, занимавшего этот пост с июля 2016 года, и назначил его врио главы Северной Осетии. С тех пор должность полпреда оставалась вакантной. Серышев стал шестым по счёту полпредом президента в СФО с момента учреждения должности в 2000 году.