В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших коронавирусом
Там отметили, что число болеющих несовершеннолетних сокращается во время каникул.
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Доля детей среди заболевших CoViD-19 составляет около 10-11%, однако показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", - пояснил Горелов в беседе с РИА "Новости".
Специалист добавил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, процент заболевших сокращается.
Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.
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