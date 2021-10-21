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В Роспотребнадзоре назвали процент детей среди заболевших коронавирусом

Там отметили, что число болеющих несовершеннолетних сокращается во время каникул.

21 октября, 04:40

Фото © Pixabay

Доля детей среди заболевших CoViD-19 составляет около 10-11%, однако показатель меняется в зависимости от сезона – когда дети находятся на каникулах или в школе. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"В течение прошлого года и девяти месяцев этого года доля детей, заболевших коронавирусной инфекцией, постоянно колеблется на уровне 10-11% из всех заболевших. Этот показатель колеблется в зависимости от сезона", - пояснил Горелов в беседе с РИА "Новости".

Дети стали чаще умирать от постковидного синдрома

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Специалист добавил, что в каникулы, когда дети не посещают дошкольные и школьные учреждения, процент заболевших сокращается.

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса для детей может получить название "Спутник М". Буква М будет означать, что препарат разработан "для маленьких пациентов", рассказали разработчики.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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