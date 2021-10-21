В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за новой формы дельта-штамма ковида
Зарубежные исследования показывают, что данная мутация может быть примерно на 10% заразнее, чем обычная "дельта".
Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Новый вариант дельта-штамма коронавируса AY.4.2 может вызвать дополнительный подъём заболеваемости. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьёзный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать ещё один дополнительный толчок в подъёме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто ещё не переболел коронавирусной инфекцией", — пояснил Хафизов в беседе с журналистами.
По словам медика, зарубежные исследования показывают, что данная мутация коронавируса может быть примерно на 10% заразнее, чем обычная "дельта".
Напомним, ранее британские учёные заявили, что в стране появилась новая, более заразная форма коронавируса. По словам специалистов, вирус, получивший название AY.4.2, является потомком штамма "дельта", однако с усиленной на 10–15% заразностью. При этом власти Британии пока не считают новый вариант особо опасным.
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