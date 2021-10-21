В Роспотребнадзоре допустили рост заболеваемости из-за новой формы дельта-штамма ковида

"Появление изначальной версии "дельта" уже вызвало серьёзный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать ещё один дополнительный толчок в подъёме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, — только вакцинация, особенно у тех лиц, кто ещё не переболел коронавирусной инфекцией", — пояснил Хафизов в беседе с журналистами.