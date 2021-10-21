В Вологде простились с жестоко убитой девятилетней девочкой
На церемонию пришли горожане, которых шокировала страшная расправа.
В Вологде состоялась церемония прощания с 9-летней школьницей. Видео © LIFE
В Вологде в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлёвской площади состоялось прощание с убитой 18 октября девятилетней девочкой. Как сообщает Лайфу источник, малышку похоронят на Козицинском кладбище.
Проводить школьницу в последний путь пришли не только родные, но и горожане, которых шокировало ужасное преступление. Некоторые не смогли сдержать слёз. Церемонию прощания провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.
"Сегодня мы провожаем девочку, которая прожила на этом белом свете всего лишь несколько лет. И, к сожалению, может быть, в силу определённой безответственности нас, взрослых, произошло такое событие, которое лишило её жизни", — сказал митрополит.
Тем временем возле дома, в котором проживала девочка, с каждым часом появляется всё больше и больше цветов. Неравнодушные местные жители также несут на стихийный мемориал мягкие игрушки и зажигают свечи.
Цветы, игрушки, лампадки: Жители Вологды устроили стихийный мемориал у дома убитой девятилетней девочки
Как сообщал Лайф, девятилетняя девочка пропала 16 октября — вышла утром из дома и не вернулась, однако мать забила тревогу только на следующий день. Следователи проверяли все версии, опрашивали жителей города, родственников, знакомых и педагогов. Накануне, 18 октября, стало известно о гибели ребёнка. Тело обнаружили в квартире женщины, которая успела уехать в Карелию. Там её и задержали. Её бывшая коллега рассказала, что злоумышленница уже пыталась похитить детей.
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