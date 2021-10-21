В Вологде простились с жестоко убитой девятилетней девочкой

В Вологде состоялась церемония прощания с 9-летней школьницей. Видео © LIFE

В Вологде в Воскресенском кафедральном соборе на Кремлёвской площади состоялось прощание с убитой 18 октября девятилетней девочкой. Как сообщает Лайфу источник, малышку похоронят на Козицинском кладбище.

Проводить школьницу в последний путь пришли не только родные, но и горожане, которых шокировало ужасное преступление. Некоторые не смогли сдержать слёз. Церемонию прощания провёл митрополит Вологодский и Кирилловский Савва.

"Сегодня мы провожаем девочку, которая прожила на этом белом свете всего лишь несколько лет. И, к сожалению, может быть, в силу определённой безответственности нас, взрослых, произошло такое событие, которое лишило её жизни", — сказал митрополит.

Тем временем возле дома, в котором проживала девочка, с каждым часом появляется всё больше и больше цветов. Неравнодушные местные жители также несут на стихийный мемориал мягкие игрушки и зажигают свечи.