"Заказал себе борт, лечу один!": Россиянин купил билет в экономкласс и оказался единственным пассажиром в самолёте
Счастливчик показал множество пустых кресел и прогулялся по оказавшемуся в его личном распоряжении салону.
Одинокий пассажир на рейсе авиакомпании. Видео © Telegram/14News
Пассажиру рейса из Благовещенска в Якутск повезло лететь одному на борту Boeing 737-700, который, между прочим, рассчитан на 149 человек. Мужчине посчастливилось арендовать целый самолёт по цене билета экономкласса и почувствовать себя олигархом.
"Летим в Якутск. Заказал себе борт, лечу один", — ликует на видео одинокий пассажир.
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Ранее Лайф писал, что стюардесса раскрыла на видео, что ей и коллегам ни в коем случае нельзя делать на борту и вне его.
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