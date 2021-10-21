Одинокий пассажир на рейсе авиакомпании. Видео © Telegram/14News

Пассажиру рейса из Благовещенска в Якутск повезло лететь одному на борту Boeing 737-700, который, между прочим, рассчитан на 149 человек. Мужчине посчастливилось арендовать целый самолёт по цене билета экономкласса и почувствовать себя олигархом.

"Летим в Якутск. Заказал себе борт, лечу один", — ликует на видео одинокий пассажир.