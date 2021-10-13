Стюардесса раскрыла на видео, что ей и коллегам ни в коем случае нельзя делать на борту и вне его
Виктория часто делится интересными подробностями из жизни бортпроводников, но новый ролик озадачил многих пользователей Сети.
Стюардесса из Подмосковья Виктория Манучарян ведёт свой блог в "Тиктоке", где регулярно рассказывает о своей работе. Ролик о том, что экипажу можно, а что нельзя делать в самолёте, должен был быть обычным и развлекательным. Но внезапно он вызвал огромный отклик в Сети — его уже посмотрели более 2,1 млн раз.
Видео © TikTok / vichok05
В ролике Виктория, одетая по всем принятым стандартам, рассказывает, как должна выглядеть стюардесса. Любые видимые модификации, как татуировки, наращённые ресницы и ногти, а также яркие волосы, строго запрещены. Также бортпроводницам нельзя жевать жвачку, гримасничать, ругаться, поправлять одежду и причёску у всех на виду и брать денежную благодарность от пассажиров. А если кого-то из экипажа увидят в магазине или заведении, продающем алкоголь, то его ждут санкции.
И это всё вдобавок к тому, что бортпроводницы должны носить юбки, туфли на каблуках, красную помаду и многое другое. Здоровый образ жизни и диеты стоят в приоритете, ведь такие девушки должны всегда выглядеть идеально и быть лицом своей авиакомпании. Стюардессы обязаны всем улыбаться и быть максимально вежливыми, находить выход из ситуации, который устроил бы всех. Такое суровое отношение к экипажу вызвало бурные эмоции у многих пользователей.
А дышать можно? Как-то сильно много запретов...
Что касается внешнего вида типа ногтей, ресниц и так далее — это такой устаревший маразм. Как и юбка с каблуками... Почему начальство такое чопорное!
Летала два раза. Как выглядят стюарды и стюардессы на S7 и "Победе"? А я не помню! Мне по фигу! Хоть в бикини — мне лишь бы нормально долететь!
WOW-news
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