Девушка годами страдала от раздражений на лице, но новое лекарство превратило её в жертву избиения

29-летняя Карина Уизерс из Лидса, Великобритания, с самого детства мучилась от экземы по всему телу. Вся её жизнь крутилась вокруг лечения. С утра на физиотерапию, потом — стероидные мази и лекарства. Но состояние кожи продолжало ухудшаться — высыпаний становилось всё больше. И ведь это отражалось не только на коже — ментальное состояние тоже сильно подорвалось.

Это был просто порочный круг. Я чувствовала себя подавленной, и из-за этого моя экзема ухудшалась, а это, в свою очередь, приводило к новым виткам депрессии. Было так плохо, что я не хотела выходить из дома Карина Уизерс

Фото © MDWfeatures / Karina Withers

Дошло до того, что в 21 год Карине пришлось выписать иммунодепрессанты. Девушка с настороженностью отнеслась к решению врачей, ведь список побочных эффектов был впечатляющий. Из самых страшных — повреждение печени и повышенный риск развития рака. А самое ужасное — никакого прогресса в борьбе с экземой не было. Через четыре месяца Карина отказалась от приёма препарата, но из-за этого экзема стала только хуже. В таком состоянии британка прожила 6 лет.

Фото © MDWfeatures / Karina Withers

В конце 2019-го Карина поняла, что она так больше не может жить, и решила полностью посвятить всё своё время лечению. Пришлось даже уволиться с работы, пишет Metro. Изучив вопрос, Карина выяснила, что она страдает от стероидной зависимости и синдрома отмены. Она полностью исключила стероиды из своей жизни и теперь мечтает, как забудет о своих проблемах с кожей, словно это был страшный сон. От "маски Бэтмена" осталось небольшое раздражение, которое легко маскируется косметикой.