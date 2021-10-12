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Блогерша, впервые родившая в 14 лет, похвасталась, что на подходе уже двенадцатый ребёнок

Американка стала мамой ещё в школе, чем сильно разозлила всех. Теперь женщине уже за тридцать, но её беременность всё равно событие, ведь она уже 12-я по счёту.

12 октября, 14:54

Фото © Instagram / thismadmama. Скриншот © TikTok / thismadmama

36-летняя Вероника Мерритт — мама со стажем. Её старшему ребёнку уже 21, а младшему только предстоит появиться на свет. Женщина ведёт свой блог в TikTok и недавно поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она забеременела своим двенадцатым ребёнком. Объявила американка это весьма своеобразно — опубликовала видео из кабинета УЗИ, хотя снимать во время процедуры категорически запрещено. Ролик многодетная мама сопроводила подписью о наболевшем.

Не говорите мне, что делать✋😩 #СкрытаяКамера #БольшаяСемья #12детей

Вероника Мерритт

Видео © TikTok / thismadmama

И хотя своим роликом Вероника нарушила правила больницы, её подписчицы не торопились её осуждать. Напротив, под постом появились десятки комментариев девушек, которые поздравили мать-героиню с грядущим пополнением.

Никогда этого не понимала! Ну это же их ребёнок! Почему мамам нельзя снимать?

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"Мы с мужем решаем, как много детей заведём вместе". Видео © TikTok / thismadmama

Стоп, у вас будет ещё один ребёночек?! Поздравляю, надеюсь, будет девочка!

cijiutter

Фото © Instagram / thismadmama. Скриншот © TikTok / thismadmama

Фото © Instagram / thismadmama. Скриншот © TikTok / thismadmama

Но среди комментаторов были люди, которые вовсю критиковали маму. Впрочем, Мерритт не привыкать. Женщина впервые родила в 14 лет, никогда не пользовалась контрацептивами и всегда открыто рассказывала об этом в своём блоге, за что её всегда осуждали. Но американке всё нипочём, ведь для неё счастье — это семья, а она у неё очень большая.

Мама написала милый пост о "прекрасных дочурках", но вскоре её задержали по подозрению в их убийстве

Мама написала милый пост о "прекрасных дочурках", но вскоре её задержали по подозрению в их убийстве

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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