Блогерша, впервые родившая в 14 лет, похвасталась, что на подходе уже двенадцатый ребёнок
Американка стала мамой ещё в школе, чем сильно разозлила всех. Теперь женщине уже за тридцать, но её беременность всё равно событие, ведь она уже 12-я по счёту.
36-летняя Вероника Мерритт — мама со стажем. Её старшему ребёнку уже 21, а младшему только предстоит появиться на свет. Женщина ведёт свой блог в TikTok и недавно поделилась со своими подписчиками радостной новостью: она забеременела своим двенадцатым ребёнком. Объявила американка это весьма своеобразно — опубликовала видео из кабинета УЗИ, хотя снимать во время процедуры категорически запрещено. Ролик многодетная мама сопроводила подписью о наболевшем.
Не говорите мне, что делать✋😩 #СкрытаяКамера #БольшаяСемья #12детей
Видео © TikTok / thismadmama
И хотя своим роликом Вероника нарушила правила больницы, её подписчицы не торопились её осуждать. Напротив, под постом появились десятки комментариев девушек, которые поздравили мать-героиню с грядущим пополнением.
Никогда этого не понимала! Ну это же их ребёнок! Почему мамам нельзя снимать?
"Мы с мужем решаем, как много детей заведём вместе". Видео © TikTok / thismadmama
Стоп, у вас будет ещё один ребёночек?! Поздравляю, надеюсь, будет девочка!
Но среди комментаторов были люди, которые вовсю критиковали маму. Впрочем, Мерритт не привыкать. Женщина впервые родила в 14 лет, никогда не пользовалась контрацептивами и всегда открыто рассказывала об этом в своём блоге, за что её всегда осуждали. Но американке всё нипочём, ведь для неё счастье — это семья, а она у неё очень большая.
WOW-news
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