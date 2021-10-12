Блогерша, впервые родившая в 14 лет, похвасталась, что на подходе уже двенадцатый ребёнок

Американка стала мамой ещё в школе, чем сильно разозлила всех. Теперь женщине уже за тридцать, но её беременность всё равно событие, ведь она уже 12-я по счёту.