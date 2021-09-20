Мама написала милый пост о "прекрасных дочурках", но вскоре её задержали по подозрению в их убийстве
Сосед женщины задумался, а не карантин ли повлиял на психическое здоровье подозреваемой. До инцидента к героине материала никогда не было никаких претензий.
Фото © Facebook
1 мая этого года доктор Лорен Дикасон и её муж Грэм отметили свою 15-летнюю годовщину. По этому поводу женщина написала пост с благодарностью и своему супругу, и "прекрасным дочерям", которые стали светом в её жизни. Кто бы знал, что спустя пару месяцев девочек убьют, а главной подозреваемой станет их собственная мать.
Какое приключение! Нам и правда удалось создать прекрасную семью и привести много замечательного времени вместе. Пусть грядущие годы будут ещё более счастливыми, а детишки наконец дадут нам поспать
Фото © Facebook
В четверг, 18 сентября, двухлетние близняшки Майя и Карла и их шестилетняя сестра Лиана были убиты в их доме в Тимару. Когда отец вернулся с работы домой, он не мог поверить в случившееся. Вызвав полицию, Грэм осознавал, что его мечты о семейной жизни разбились. Ещё совсем недавно все вместе они переехали в Новую Зеландию из Южной Африки, пережив длительный карантин.
Именно изоляция стала основной версией, почему Лорен решилась на преступление. Суд поручил составить отчёт о психическом здоровье, чтобы разобраться в душевном состоянии Дикасон во время предполагаемых убийств
Фото © Facebook
Некоторые из соседей семьи согласны с версией властей. Стресс от переезда и карантина, должно быть, действительно повлиял на психическое здоровье Дикасон, пишет Daily Star.
Что-то не складывается. Я не знаю, вызвано ли это всё стрессом из-за переезда в Новую Зеландию, длительным карантином и ещё чем — в любом случае просто невыносимо осознавать всё происходящее
На данный момент Дикасон находится в местной психиатрической лечебнице и останется там вплоть до 5 октября. Тогда пройдёт заседание суда, на котором решится, где женщина проведёт остаток жизни: так и останется в больнице или её переведут в тюрьму. Но друзья, да и сам муж, не могут поверить, что Лорен виновна.
Я не могу понять, что произошло, — она врач, и она не была высокомерной или что-то в этом роде. Она была очень скромной. Она действительно была просто хорошим человеком, как и её муж. Они годами ждали этих детей, потому что у неё были проблемы с фертильностью и так далее, так что это действительно большой шок для всех
Комментариев: 0