Мама написала милый пост о "прекрасных дочурках", но вскоре её задержали по подозрению в их убийстве

1 мая этого года доктор Лорен Дикасон и её муж Грэм отметили свою 15-летнюю годовщину. По этому поводу женщина написала пост с благодарностью и своему супругу, и "прекрасным дочерям", которые стали светом в её жизни. Кто бы знал, что спустя пару месяцев девочек убьют, а главной подозреваемой станет их собственная мать.

Какое приключение! Нам и правда удалось создать прекрасную семью и привести много замечательного времени вместе. Пусть грядущие годы будут ещё более счастливыми, а детишки наконец дадут нам поспать Лорен Дикасон

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В четверг, 18 сентября, двухлетние близняшки Майя и Карла и их шестилетняя сестра Лиана были убиты в их доме в Тимару. Когда отец вернулся с работы домой, он не мог поверить в случившееся. Вызвав полицию, Грэм осознавал, что его мечты о семейной жизни разбились. Ещё совсем недавно все вместе они переехали в Новую Зеландию из Южной Африки, пережив длительный карантин.

Именно изоляция стала основной версией, почему Лорен решилась на преступление. Суд поручил составить отчёт о психическом здоровье, чтобы разобраться в душевном состоянии Дикасон во время предполагаемых убийств

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Некоторые из соседей семьи согласны с версией властей. Стресс от переезда и карантина, должно быть, действительно повлиял на психическое здоровье Дикасон, пишет Daily Star.

Что-то не складывается. Я не знаю, вызвано ли это всё стрессом из-за переезда в Новую Зеландию, длительным карантином и ещё чем — в любом случае просто невыносимо осознавать всё происходящее Анонимный сосед

На данный момент Дикасон находится в местной психиатрической лечебнице и останется там вплоть до 5 октября. Тогда пройдёт заседание суда, на котором решится, где женщина проведёт остаток жизни: так и останется в больнице или её переведут в тюрьму. Но друзья, да и сам муж, не могут поверить, что Лорен виновна.