В Москве приостановят льготный проезд для граждан старше 60 лет

В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Однако блокировка транспортных карт не коснётся граждан, переболевших CoViD-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", — уточнил глава столицы.

Мэр Москвы попросил отнестись к этому решению с пониманием, так как оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории жителей столицы.