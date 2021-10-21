В Москве приостановят льготный проезд для граждан старше 60 лет
Исключение составят переболевшие ковидом в течение последних шести месяцев и вакцинированные.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
В связи с введением домашнего режима с 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Однако блокировка транспортных карт не коснётся граждан, переболевших CoViD-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом", — уточнил глава столицы.
Мэр Москвы попросил отнестись к этому решению с пониманием, так как оно принято для того, чтобы сберечь жизни и здоровье наиболее уязвимой категории жителей столицы.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране. Глава государства подчеркнул, что ситуация, связанная с коронавирусом, складывается сложно и сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Он также напомнил, что главы регионов могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или, наоборот, продлить их после 7 ноября.
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