В Москве с 28 октября по 7 ноября закроют кафе, фитнес-клубы, кинотеатры

В Москве на период нерабочих дней (с 28 октября по 7 ноября) закроют все предприятия сферы торговли, отдыха и развлечений, кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, учреждения культуры, кинотеатры. Исключение сделают для продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

При этом продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничиваются. Рестораны и кафе могут работать навынос и на доставку готовых блюд.

Также будут закрыты центры "Мои документы" и помещения органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление госуслуг в электронном виде сохраняется в полном объёме. Продолжат работу больницы и поликлиники, а также театры и музеи, но с условием.

"Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок", — говорится в заявлении мэра.

Также запрещаются массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные и прочие мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.