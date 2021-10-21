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В Москве с 28 октября по 7 ноября закроют кафе, фитнес-клубы, кинотеатры

При этом продолжат работу аптеки, продуктовые магазины, больницы и поликлиники, а также театры и музеи.

21 октября, 09:28
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<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Москве на период нерабочих дней (с 28 октября по 7 ноября) закроют все предприятия сферы торговли, отдыха и развлечений, кафе и рестораны, фитнес-клубы и бассейны, учреждения культуры, кинотеатры. Исключение сделают для продажи лекарств, продуктов питания и товаров первой необходимости. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

При этом продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничиваются. Рестораны и кафе могут работать навынос и на доставку готовых блюд.

Также будут закрыты центры "Мои документы" и помещения органов власти Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния. Предоставление госуслуг в электронном виде сохраняется в полном объёме. Продолжат работу больницы и поликлиники, а также театры и музеи, но с условием.

"Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок", говорится в заявлении мэра.

Также запрещаются массовые культурные, зрелищные, спортивные, рекламные, развлекательные и прочие мероприятия, за исключением тех, которые проводятся по решению органов государственной власти, либо по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Москве.

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

В Москве с 28 октября по 7 ноября вводятся нерабочие дни

За последние сутки в столице выявлено 7897 новых заболевших коронавирусом — это максимальное число с 26 июня. Из них госпитализирован 1531 человек, на ИВЛ находится 651 пациент, скончалось 77.

Ранее из-за роста заболеваемости ковидом в столице уже анонсировали ограничительные меры. Так, с 25 октября москвичи в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями должны соблюдать домашний режим. Кроме того, работодатели на территории Москвы обязаны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа персонала, а также всех работников старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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