В Калининграде вводят систему QR-кодов для заселения в гостиницы

В Калининграде с 28 октября по 7 ноября заселиться в гостиницы можно будет только при предъявлении QR-кода. Об этом заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.

"Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше трёх дней)", — написал Ермак на своей странице в "Фейсбуке".

Он также призвал отельеров и туроператоров предупредить о новых ограничениях гостей региона.