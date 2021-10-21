В Калининграде вводят систему QR-кодов для заселения в гостиницы
Антиковидные меры планируют применить в связи с обострением эпидемиологической ситуации в России.
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В Калининграде с 28 октября по 7 ноября заселиться в гостиницы можно будет только при предъявлении QR-кода. Об этом заявил министр культуры и туризма области Андрей Ермак.
"Заселение в гостиницы, отели, гостевые дома, хостелы и прочие средства размещения Калининградской области с 28 октября по 7 ноября 2021 года будет производиться только по QR-коду о вакцинации или ПЦР-тесту, разумеется, отрицательному (не старше трёх дней)", — написал Ермак на своей странице в "Фейсбуке".
Он также призвал отельеров и туроператоров предупредить о новых ограничениях гостей региона.
Ранее Лайф рассказывал, что в Крыму ввели обязательные QR-коды в гостиницах и кафе. Для уже выздоровевших от коронавируса граждан допуск в гостиницы и заведения общепита будет осуществляться по QR-коду переболевшего, срок действия которого не должен превышать шести месяцев. Во всех случаях предъявить придётся ещё и паспорт, чтобы не допустить прохода по чужому QR-коду или сертификату.
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