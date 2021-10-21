Чем старше, тем тяжелее: Как проходит ковид у детей и когда начнут вакцинировать школьников
Врачи констатируют, что за последние месяцы дети и подростки стали заметно чаще попадать в больницу с коронавирусом.
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Сейчас дети и подростки тяжелее переносят CoViD-19, чем в начале пандемии, и связано это с мутацией вируса, уверен педиатр, кандидат медицинских наук Григорий Шеянов. По его словам, изначально подрастающее поколение в большинстве случаев болело коронавирусом либо как обычной простудой, либо вовсе бессимптомно.
Всё несколько изменилось, когда пришёл штамм "дельта": и взрослые стали тяжелее болеть ковидом, и дети. В особенности, наверное, подростки, у них стали появляться средне-тяжёлые и тяжёлые формы болезни. Но в основном ситуация остаётся такой же: дети болеют легче, чем взрослые
Врач подчеркнул, что в первую очередь под удар попадают старшеклассники, потому что у них организм уже почти такой же, как у взрослых. Ранее вирусологи рассказывали, что у младенцев и дошкольников ещё очень мало клеточных рецепторов ACE2, а именно они и нужны ковидной частице, чтобы зацепиться и попасть внутрь клетки-жертвы. Но Григорий Шеянов сомневается, что в этом главная причина сравнительно большей защищённости малышей. Он не исключает, что дело может быть в особенностях детского иммунитета.
У взрослых ведь тяжесть болезни определяется не массивностью именно вирусного поражения в первые дни, тяжёлые осложнения возникают позже и не вследствие прямого действия вируса, а вследствие так называемого цитокинового шторма, то есть это уже ответ организма, неадекватно сильный ответ иммунной системы. Я не уверен, что тут есть прямая, простая связь с каким-то одним фактором и что эти рецепторы играют здесь ведущую роль. Какую-то роль, может, и играют, но в целом всё сложно
Как отметил педиатр, в целом симптомы "короны" у детей и подростков гораздо менее специфичны, чем у взрослых: в основном это обычная лихорадка, слабость, кашель и насморк.
Специфические способы лечения ковида, которые требуются у взрослых, детям в основном не нужны: антикоагулянты, гормоны, антицитокиновые препараты — всё это применяется значительно реже у детей. А лёгкие формы ковида в большинстве случаев вообще практически не требуют лечения, кроме симптоматического
С другой стороны, именно поэтому у пациентов до 18 лет труднее отличить ковид от банального ОРВИ. Есть мнение, что это один из факторов распространения ковида: с виду совершенно здоровые либо слегка простуженные дети оказываются бессимптомными носителями.
В принципе, дети часто являются малосимптомными распространителями инфекций, но потом были научные работы, что роль детей как малосимптомных носителей ковида сильно преувеличена
Впрочем, ранее врачи констатировали, что в последнее время дело далеко не всегда ограничивается лёгкой простудой: заболевшие ковидом дети и подростки всё чаще оказываются в реанимации. По данным медиков, в основном интенсивная терапия бывает нужна маленьким пациентам с ожирением (вес 120–150 килограммов), диабетом и другими хроническими болезнями.
Виноват вирус, который приобрёл данную мутацию (имеется в виду "индийский" штамм. — Прим. Лайфа), безусловно. Он и так был контагиозен (заразен. — Прим. Лайфа), а сейчас стал ещё более контагиозен за счёт того, что изменилась его форма взаимодействия с нашим организмом. Поэтому и дети стали болеть, одного интерферона, который в большем количестве вырабатывается у детей по сравнению со взрослыми, становится теперь недостаточно. Необходим приобретённый иммунитет в виде антител
Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал Лайфу, что в России готовятся выпустить вакцину от ковида для подростков от 12 до 17 лет. По его словам, это будет препарат "Спутник V", разведённый в концентрации 1 к 5. Вводить его будут так же, как взрослым: две дозы с интервалом в 21 день. Ранее Гинцбург сообщал, что препарату, возможно, дадут название "Спутник М" и документы на его регистрацию уже поданы в Минздрав. Он подчеркнул, что прививки школьникам будут делать с разрешения родителей.